CB Correio Braziliense

Alice Lira é uma das organizadoras da Semana do Audiovisual, que irá oferecer palestras e oficinas com foco na produção em formato digital - (crédito: Sarah Dias/Divulgação)

A produtora independente Cinese Audiovisual, em parceria com a Candiá Produções e apoio da Lei Aldir Blanc, irá promover, nos dias 14, 16 e 18 de junho, a Semana do Audiovisual. O evento terá oficinas e palestras on-line e gratuitas sobre a produção de filmes em formato digital. As inscrições já estão abertas e vão até 16 de junho. As vagas são limitadas.

A programação conta com dois encontros ao vivo e uma oficina técnica e teórica sobre produção audiovisual independente. O objetivo é oferecer um conteúdo que viabilize a realização audiovisual de maneira acessível, levando em conta o advento das novas mídias digitais, especialmente nas periferias do Distrito Federal.

“Mais uma vez, o nosso ponto de partida para a criação deste projeto foi a necessidade de oferecer ao público material didático a respeito da produção de um conteúdo audiovisual de qualidade mesmo com pouca grana e equipe reduzida. Vamos falar sobre as técnicas e experiências profissionais, mas também sobre empoderamento e protagonismo de pessoas da periferia, como nós”, comenta Alice Lira, cofundadora da Cinese e idealizadora do projeto, em material de divulgação.



Ao todo serão quatro horas de conteúdo e não é obrigatório possuir equipamentos de filmagem para participar das atividades. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Cinese Audiovisual.



Serviço

Semana do Audiovisual

Dias 14, 16 e 18 de junho, às 20h. Gratuito e on-line. Inscrições e mais informações no site: www.cineseaudiovisual.com.br