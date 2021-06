(crédito: Divulgação)

Carlinhos Brown e Nanda Garcia vão lançar uma nova versão de Amor I love you, de Marisa Monte. A música, que foi produzida por Alexandre Castilho, completa 20 anos este ano. O lançamento ocorre nesta sexta-feira (11/06), na véspera do dia dos namorados.



Ex-The voice Brasil, Nanda Garcia é uma grande admiradora de Marisa Monte e se inspira na artista para fazer seus trabalhos. “Sou fã da Marisa e cresci ouvindo ela cantar. Quando vou botar voz em qualquer música, a sua influência aparece naturalmente. Faz parte de mim. Quando interpreto uma música que ela já cantou, essa referência aparece mais forte, é claro! Encaro essa regravação como uma homenagem. Cantar Marisa sempre será uma grande responsabilidade para qualquer artista”, conta Nanda.



A nova versão da música tem arranjos musicais mais pulsantes do que a canção original. Alexandre Castilho, responsável pela produção, explica que o objetivo é misturar características da música eletrônica, usando o bumbo de house music, com o fonograma original da canção, que leva cordas e percussão.



Ao ser questionada sobre como foi gravar com Carlinhos Brown, que é o compositor de Amor I love you, Nanda garante: “Brown é iluminado! Sempre alto astral! Com ele as coisas fluem. Ele sendo compositor da música também aumenta a responsabilidade. Mas somos muito amigos e ele me deixou super à vontade”.



Amor I love you faz parte do novo projeto musical de Nanda em parceria com outros artistas. A cantora conta que está sempre em processo de composição e em busca de “novos encontros musicais”. Recentemente, ela fez regravações com Lulu Santos, Arlindo Cruz e Marina Lima. “E tem novas parcerias vindo aí. Só não posso divulgar ainda”, adianta. A regravação da faixa de Marisa Monte também ganhou um videoclipe, que estará disponível no YouTube a partir do dia 11 de junho.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel