Rodrigo Bittencourt e Zeca Baleiro lançam o single ‘Jaboticaba’

Desde o início de sua carreira, o músico e compositor Rodrigo Bittencourt sempre falou sobre o Brasil e expôs as belezas e mazelas de um país tão diverso e desigual. Dessa vez não poderia ser diferente. Em parceria com Zeca Baleiro, o artista vai lançar nesta sexta-feira (11/6) a faixa intitulada Jaboticaba.



A canção tem o nome de uma mulher. Rodrigo lembra que esbarrou com a moça em uma festa e que ela parecia uma rainha do Congo. Quando Zeca soube da história, surgiu a ideia de fazer uma música. Rodrigo diz que “essa mulher é a mulher que está ou deveria estar no imaginário de cada homem e também de cada mulher. É a mulher do Brasil, a preta que me comove, que funda o nosso país e que gera os filhos desta terra”, conta.



A música tem uma sonoridade delicada, baseada em cordas. A partir da fruta jabuticaba os artistas buscam fazer uma analogia entre o amor e as questões raciais. Rodrigo explica que o Brasil é, ao mesmo tempo, “amargo e doce”, com feridas que abrem e fecham, “repetindo um padrão nefasto que vemos desde a escravidão”. A partir da música o compositor espera romper este padrão. Jaboticaba vai fundo em “nossas questões raciais e inter raciais e promove o amor entre as raças como venho realizando na minha carreira”, completa.



Rodrigo conclui ao dizer que “a mensagem que Zeca Baleiro e eu queremos passar, é de que o amor vingará, não no sentido de vingança mas no sentido de crescer e se estabelecer como a coisa profunda que nos levará além”. A faixa Jaboticaba estreia na véspera do dia dos namorados (11/6) e estará disponível em todas as plataformas digitais.



*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira