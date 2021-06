Protagonizada por urso de pelúcia, comédia 'Ted' vai ganhar série

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A plataforma de streaming Peacock fez, nesta quinta-feira (10/06), o pedido para a produção de uma temporada completa de uma série derivada do filme Ted, comédia de 2012 de grande sucesso nos cinemas. As informações são do Deadline.

O diretor do longa, Seth McFarlane, estará na produção executiva ao lado de Erica Huggins. MacFarlane ainda está em negociação para voltar a dar voz ao protagonista Ted. Ainda não há planos para o retorno dos atores Mark Wahlberg e Mila Kunis para a comédia protagonizada por um urso de pelúcia.

A série de Ted ainda não tem previsão de início de gravações e nem de estreia.