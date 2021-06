Débora Nascimento e Marlon Teixeira assumem namoro nas redes sociais

CB Correio Braziliense

Débora Nascimento e Marlon Teixeira juntos em dunas - (crédito: Instagram @debranascimento/ Divulgação)

A atriz Débora Nascimento e o modelo Marlon Teixeira assumiram o namoro nas redes sociais. Eles postaram a mesma imagem e o mesmo poema no stories. No feed, Débora mostrou uma foto deles dois abraçados numa duna.

A foto de Débora´e acompanhada do trecho de um poema de Adília Lopes, em inglês: "I don't remember anymore/ if I saw the stars first/ if I saw the boy first/if when I saw the boy I saw the stars". Além da foto, Débora postou a versão em português do poema como imagem.

Entre os comentários no post de Débora, chama a atenção o de Marlon: "Meu infinito amor cometa nômade. Te amo". Atrizes como Pathy de Jesus, Deborah Secco e Isis Valverde mandaram coraçõezinhos e votos de felicidade ao novo casal.

Nos stories, tanto Débora como Marlon postaram uma foto em que os dois aparecem borrados juntos, no que seria uma cama; e um poema de Fabrício Carpinejar: "dá gosto dividir a realidade com quem entende a nossa loucura."