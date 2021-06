Artista plástica Fani Bracher ganha documentário ao completar 77 anos

SF Severino Francisco

No novo trabalho Fani Bracher perdeu o medo das cores - (crédito: Larissa Bracher/Divulgação)

A artista plástica mineira Fani Bracher celebra a passagem dos 77 anos de vida com muitos projetos de arte. Hoje, o Atelier Casa Bracher apresenta o documentário inédito A casa verde de todas as cores, dirigido por Blima Bracher, filha de Fani. O vídeo traça um panorama da carreira de Fani a partir do trabalho mais recente, a série de 13 painéis pintados nas paredes da casa da família em Piau, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A série incorpora as experimentações de Fani, iniciadas em 2019, quando começou a fazer intervenções artísticas nos móveis e objetos da casa. Os 75 anos que tinha na época não impediram Fani de subir em uma escada e desenhar as paredes com pinturas abstratas e coloridas, numa extensão de 30 metros quadrados. As obras são o tema do documentário, produzido no mês de maio.

Tudo teve início quando Fani resolveu pintar vários objetos cotidianos com a técnica do craquelê. Fez intervenções estéticas em cadeiras, baús, espelhos, geladeiras e azulejos. Ela conta que começou pintando um lugar de tratar passarinhos, que era do seu pai. Em seguida, foi para o depósito de lenha. Na sequência, atacou as paredes.

Nos quadros a óleo, Fani costuma utilizar, de maneira dominante, os tons cinza e preto. Mas os painéis se impregnaram de cores fulgurantes. Ela perdeu o pudor das cores, mistura até laranja com roxo e dá certo.

O lançamento do documentário A casa verde de todas as cores será, nesta sexta (11/6), a partir das 20h, pelas redes sociais do Ateliê Casa Bracher (Youtube e Instagram).