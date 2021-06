Live reúne grupos de mamulengo em apresentação de cenas curtas

CB Correio Braziliense

O Mamulengo sem Fronteiras é um dos herdeiros de Chico Simões no DF - (crédito: Diego Bressane)

Os grupos Mamulengo presepada, Lumiato, Titeritar e Mamulengo sem fronteiras participam de uma live, no domingo (13/6), às 17h, para levar para o público brincante uma seleção de cenas curtas de teatro de bonecos. A Ciranda Portal do Mamulengo será apresentada nas redes sociais do Portal do Mamulengo e tem curadoria do mestre Chico Simões e da professora e bonequeira Izabela Brochado. O grupo Voar Teatro de Bonecos vai fazer a recepção dos grupos convidados.

A ideia do evento on-line é homenagear os mestres da arte do teatro de bonecos no DF. A apresentação ficará por conta do boneco Alceu e as companhias vão se revezar em apresentações de pequenas cenas especialmente criadas para a Ciranda. O mamulengo foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo Instituto Histórico do Patrimônio Artístico Nacional (Iphan) em 2015 e é uma arte praticada em diversas regiões do país.

O grupo Mamulengo Presepada foi criado nos anos 1980, em Taguatinga, pelo ator Chico Simões com a intenção de celebrar a arte do teatro de bonecos Nordestino e, desde então, o grupo já visitou 25 países e criou raízes no DF. também do DF, a Cia. Titeritar é especializada em teatro de brincadeira para crianças e tem um repertório com mais de oito espetáculos, entre eles Pedro e o lobo. Com mais de 18 anos de estrada e seis integrantes, o Mamulengo sem Fronteiras foi criado por Walter Cedro em 1996 e participa da live com a cena de Exemplos de Bastião.

Live Ciranda do Portal do Mamulengo

Com cenas curtas dos grupos Mamulengo Presepada, Lumiato, Titeritar e Mamulengo sem fronteiras. Domingo (13/6), às 17h, no canal do YouTube Portal do Mamulengo