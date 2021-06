Giovanna Ewbank se muda com os filhos para Portugal

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ Reprodução)

A apresentadora Giovanna Ewbank contou via Instagram que se mudou para Portugal, onde deve morar com os filhos Titi, Bless e Zayan pelo menos até setembro. Assim, eles poderão ficar mais perto do marido dela e pai das crianças, Bruno Gagliasso. O ator está gravando a série Santo, da Netflix, em Madri.

"Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do Bruno Gagliasso e morrendo de saudades! Ele está em Madri gravando até setembro e agora poderemos ficar mais pertinho do papai", conta Giovanna.



A apresentadora também ressaltou que o fato de "a pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão."

Giovanna aproveitou para tranquilizar os fãs e garantiu que o canal dela no YouTube não será desativado. Segundo ela, as entrevistas e brincadeiras com famosos continuarão. "Só preciso me organizar e estabilizar para começarmos as gravações novamente", afirmou.