Fátima Bernardes termina o Encontro defendendo máscaras contra a Covid-19

(crédito: Reprodução/ Twitter)

Nesta sexta-feira (11/6), Fátima Bernardes encerrou o Encontro defendendo o uso de máscaras como prevenção à Covid-19. Embora não tenha sido mencionado, a defesa se dá após uma fala polêmica do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta (10).



Em evento fechado no Planalto, Bolsonaro afirmou que Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, iria publicar um decreto para desobrigar o uso de máscaras para aqueles que já foram vacinados ou já contraíram a Covid e se recuperaram.

A medida, que acabou não sendo concretizada, vai de encontro às recomendações de autoridades sanitárias do mundo todo.

“Quero deixar um recado para você se cuidar, vem aí o fim de semana. Se cuide com responsabilidade, aproveite com responsabilidade, use máscara. Todos os dias eu estou aqui sem máscara nesse pedacinho que você vê, mas quando eu saio daqui, eu coloco a máscara”, inicia Fátima.

“Porque é uma forma de me proteger, mas também é uma forma de eu proteger o outro. Caso eu venha a me contaminar, eu não vou querer que uma pessoa querida, amada, fique doente, e mesmo uma pessoa que eu não conheça”, conclui.

A apresentadora ainda reforça que o uso de máscara é uma responsabilidade coletiva durante a pandemia. “Por responsabilidade, por amor ao outro, a nós mesmos, a nossa família, aos nossos amigos e a quem a gente não conhece, use máscara para se proteger”, disse.