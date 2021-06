Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (12/6)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O amor sem necessidade



Data estelar: Vênus e Urano em sextil; Lua cresce em Câncer.



Há um amor instintivo, uma força cuja eficiência faz com que a espécie se perpetue. Há um amor ambíguo, que faz as pessoas se desejarem, mas ao mesmo tempo não se suportarem por tempos prolongados, inserindo conflitos que as mantêm unidas, mas sem que a união lhes traga regozijo. Há um amor sacrificado, de doação, de serviço, que brinda com suporte a quem o precisar, mesmo que a lógica advirta contra todos os perigos envolvidos nesse ato. Há, enfim, um cardápio muito variado de amores, mas em todos eles se encontra o mesmo fio de meada, que alinhava todas as diversidades. Em todas as categorias o amor surge como uma força unificadora, que supre necessidades. Porém, na construção de relacionamentos, o amor que buscamos não é o que supra necessidades, mas o que seja oferecido por vontade, sem necessidade.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por um momento, tudo fica no seu devido lugar e sua alma se regozija com isso. Isso dá vontade de compartilhar bons sentimentos com outras pessoas. Escolha a dedo essas pessoas, umas que mereçam os bons sentimentos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aproveite essa energia dinâmica que circula através de seu corpo e alma no dia de hoje para organizar todas as coisas que estão soltas por aí. Muitos recursos são desconsiderados por não estarem devidamente organizados.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aposte nas suas certezas, mesmo que essas sejam instáveis e possam ser mudadas a qualquer momento. Aposte em suas certezas e tome as medidas pertinentes, para que, pelo menos, você testar o alcance de sua influência.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Congregue as pessoas, porque está em suas mãos, neste momento, a capacidade de oferecer um objetivo que seja comum a elas, e que sirva ao propósito de unificar esforços. Esse é um movimento enriquecedor e raro.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de a lógica indicar dificuldades importantes vindo por aí, mesmo assim dá para reservar um pouco de tempo e descansar, sem se deixar afetar excessivamente por nada do que acontecer. Isso vai ajudar bastante.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Socializar é preciso, mesmo que, num primeiro momento, sua alma não se sinta muito à vontade com ninguém, preferindo a solidão. Socializar é preciso, ainda que sua própria alma resista a esse movimento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mantenha o foco naquilo que você pretende conquistar de imediato, e faça os movimentos pertinentes. Este é um momento oportuno para verificar sua capacidade de realização, mesmo que em pequenas coisas. Em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Conversar com franqueza é o primeiro passo para haver entendimento. O segundo passo é sustentar esse diálogo franco, porque já ocorreu antes de esse acontecer, mas depois tudo retornar ao patamar anterior.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O cenário é muito complexo, mas sua alma pode dar conta de tudo que acontece, só que com ordem e planejamento, já que qualquer atitude impulsiva ou determinante criaria resistências muito difíceis de superar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ajude as pessoas a se organizarem, fazendo a sua parte sem esperar nenhuma retribuição por isso. A ajuda que você oferecer a outrem neste momento, beneficiará você também; de uma forma indireta, mas beneficiará.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Poucas, mas muito boas coisas podem ser feitas hoje. Escolha o que seja simples e ao alcance de mão para começar, porque isso trará segurança e fará você se sentir no domínio da situação. De pouco em pouco...



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo vai bem num momento para logo em seguida degringolar. Essas alternâncias inesperadas e indesejadas desgastam bastante. É preciso que você se muna de uma dose extra de bom humor para rir de todos os perrengues.