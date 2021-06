Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (15/6)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Opressores de estimação



Data estelar: Lua Vazia a partir das 14h28, horário de Brasília



Cuida para não te engajar nas divisões fratricidas que são repetidas por inércia na história de nossa humanidade, seja por motivações ideológicas, religiosas, sexuais, familiares, ou quaisquer justificativas que mantenham uns contra outros. A essa dança somos todos convidados pelo ódio que em algum lugar do coração sentimos, além de termos argumentos insuperáveis para o alimentar. Ódio por ódio, crueldade por crueldade, essa é a história universal da humanidade. Tanto tempo perdido, tantas oportunidades distorcidas só para acomodar uma postura artificial de como as coisas devem ser, em vez de viver como as coisas são. Opressores e oprimidos, uma dinâmica impregnada no DNA de nossa humanidade. Podemos, inclusive, escolher nosso opressor de estimação. Ou também escolher entre oprimir ou ser oprimidos. Ou nada do anterior.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O entusiasmo é sagrado, mas está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que se tornou muito importante manter o entusiasmo sob controle, para não motivar iniciativas que, por falta de amadurecimento, criariam atrasos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Descanso seria ótimo, mas provavelmente não será possível, a não ser que você o decrete, se contrapondo a todas as coisas que precisam ser feitas. Descanse sim, mas espere o final do dia para que isso seja legítimo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muita coisa pode ser dita, e o será, mas para que tudo dê certo sua alma precisa encontrar o momento certo, ou criará resistências tão grandes que as verdades ditas irão para o lixo, sendo desvalorizadas. Isso não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A medida de segurança que sua alma precisa nesta parte do caminho, talvez seja elevada demais para o que a realidade pode lhe oferecer. No entanto, se você mantiver a paz interior, verá que dá tudo certo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Várias iniciativas poderiam ser empreendidas por você, e todas bem fundamentadas em argumentos e justificativas. Porém, será que todas são verdadeiramente necessárias? Ou algumas delas seriam produto de emoções distorcidas?



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Prefira tomar distância de tudo e de todos, mas se isso não estiver disponível, pelos compromissos assumidos, procure, pelo menos, se expor o menos possível, observando daí de dentro de você tudo que acontece.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há dias em que a alma se conecta facilmente com todo mundo, enquanto há outros em que nem mesmo as pessoas mais íntimas e amigáveis parecem acompanhar os raciocínios, se tornando distantes e até estranhas. Normal.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua vontade de crescer e superar as contrariedades é sagrada, e precisa ser tratada como tal o tempo inteiro, mesmo e principalmente nessas horas em que a mente escurece e se torna densa e pessimista. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você pensa saber, e que motiva a tomada de atitudes, precisa ser repensado e investigado melhor, para não se equivocar. Faça uso de sua mente, use o discernimento, nem tudo é o que parece.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dá vontade de chutar o balde da normalidade e se lançar a empreendimentos perigosos, só para sentir um pouco de adrenalina. É tudo uma decisão, não se pode saber antecipadamente se o movimento daria certo ou errado.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As referências que servem a você de ponto de apoio para sua alma se olhar através do olhar de outra pessoa, podem não estar muito bem hoje. Por isso, tome com cuidado o que resultar das opiniões que você ouvir.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Comece pelos detalhes, amarrando todas as pontas soltas que encontrar nas suas investigações. Descubra onde é que a energia de vida está sendo represada e faça os devidos ajustes para retificar essa situação.