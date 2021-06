Netflix divulga data de estreia da 2ª temporada de ‘Eu nunca’

CB Correio Braziliense

Série é sobre menina de origem indicana radicada na Califórnia - (crédito: Divulgação)

A segunda temporada de Eu nunca ganhou data de estreia. Através de um novo teaser da série, a Netflix anunciou que a aguardada continuação da história estará disponível a partir do dia 15 de julho. No vídeo, é possível ver todos os personagens da trama principal que aparecem ao lado da protagonista Devi Vishwakumar, interpretada pela atriz Maitreyi Ramakrishnan. A menina é a primeira geração da sua família indo-americana a crescer na Califórnia.



A série Eu nunca foi criada por Lang Fisher, responsável por outros projetos famosos como 30 rock e Brooklyn nine-nine, em parceria com Mindy Kaling, que escreveu The office e The Mindy project. A primeira temporada da série estrelada por Maitreyi foi lançada em abril de 2020.

Além da protagonista, retornam para a segunda temporada Poorna Jagannathan como Nalini, Richa Moorjani como Kamala, Jaren Lewison como Ben, Darren Barnet como Paxton, Lee Rodriguez como Fabiola e Ramona Young como Eleanor.