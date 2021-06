Cia. Lumiato estreia novo trabalho audiovisual de teatro de sombras

CB Correio Braziliense

(crédito: Thiago Bresani/Divulgação)

A companhia de teatro Lumiato apresenta o novo trabalho audiovisual em formato de teatro de sombras Alice através das sombras. O curta será exibido no domingo (27/6) e faz parte da exposição reAlices: narrativas artevisuais do Sesc de Santo André.

O filme é uma adaptação do clássico literário Alice no país das maravilhas e a exposição conta com outros artistas que também realizaram uma releitura do livro. Alice através das sombras será exibido em formato on-line às 16h30, no domingo (27/6), nos canais de transmissão do Sesc Santo André.

Criada com a linguagem do teatro de sombras contemporâneo, a versão do clássico apresenta a história de Alice a partir de uma perspectiva audiovisual.

O diretor brasiliense Thiago Bresani e a diretora argentina Soledad Garcia fundaram a companhia de teatro Lumiato em 2008 com o objetivo de ampliar a pesquisa do teatro de sombras contemporâneo no Brasil. A companhia realizou o curta Ciclos da vida, que ganhou três prêmios no Festival Taquary, neste ano. A direção e o roteiro de Alice através das sombras são de Soledad e Thiago e o elenco conta com os filhos do casal: Luca e Nina Bresani.

Serviço

Alice atraves das sombras, com a Cia. Lumiato

Tipo de atividade: Ação online integrada a exposição reAlices: narrativas artevisuais

Data: Domingo (27/6)

Horario: 16h30

Local: Canais de transmissao online do Sesc Santo André