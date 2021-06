CB Correio Braziliense

Anne Hathaway diz que conseguiu o papel no filme graças a Meryl Streep -

Em uma entrevista para a Entertainment Weekly, a autora do livro que inspirou o filme O diabo veste Prada (2006) afirmou que há uma possibilidade do filme ganhar uma continuação ou uma série de TV.

“Houve muitas conversas sobre isso. Não diria que está fora de cogitação”, afirmou a escritora. A matéria especial publicada na segunda (14/6) contou detalhes da produção do filme e entrevistou as atrizes Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt e a roteirista Aline Brosh McKenna.

A matéria conta que houve uma grande dificuldade para encontrar pessoas no mundo da moda dispostas a auxiliar na produção do filme, com medo da rejeição da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

A modelo brasileira Gisele Bündchen fez uma participação especial no filme e confirmou essa pressão em agradar a chefe da revista de moda. “Você só sabia que as pessoas que trabalhavam na Vogue eram dedicadas e profissionais. Anna era a palavra final e todos queriam agradá-la… mas isso é real para tudo. Quem não quer agradar o chefe?”, disse a modelo à revista.

Meryl Streep afirmou que não tinha interesse em fazer uma biografia da chefe da Vogue norte-americana e sim contar como era o dia a dia dela, “assumir os fardos que ela tinha que carregar, além de ter uma boa aparência todos os dias”, completou.

A protagonista Anne Hathaway conseguiu o papel de Andy com ajuda de Meryl. Entre os nomes considerados para a protagonista, estiveram Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson e Kirsten Dunst. Como Anne disse recentemente, ela foi a nona opção, mas conseguiu o papel.

Assista o trailer do filme para relembrar os melhores momentos: