Gil do Vigor revela que Fiuk quis beijá-lo mais vezes em novo clipe

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/YouTube )

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, revelou detalhes dos bastidores da gravação do videoclipe da nova música de Fiuk, Big bang, lançada na última sexta-feira (11/06), com direção de Fernando Moraes

O novo single fala de um amor que ultrapassa as fronteiras espaciais do universo, numa mistura de pop com romantismo.

O filho de Fábio Jr decidiu se entregar mais uma vez à cachorrada com o economista. No vídeo, em uma cena, os dois aparecem dando um selinho.

Vale destacar que após a eliminação de Viih Tube no BBB21. Gil e Fiuk comemoraram a permanência dentro da casa mais vigiada do Brasil com um beijo e pularam pelados na piscina.

Gilberto afirmou via stories do Instagram que o cantor quis repetir o beijo nas gravações.

"Eu beijei de novo, mas desta vez ele quis repetir várias vezes. Falo mesmo! Hahaha".

Além do pernambucano, Lumena Aleluia, também ex-BBB, também participou do clipe do artista, que traz um pouco de humor, leveza e tem referências em situações que os participantes viveram dentro do confinamento.



Logo, o bordão "Brasilllll" de Gil do Vigor e o "não autorizado" da Lumena, dá as caras no vídeo.

Enquanto estava confinado no reality show da TV Globo, o músico repetiu a estratégia da cantora Manu Gavassi e lançou a canção Amor da minha vida.