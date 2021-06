Sambista Kaoka Ovídio comemora 50 anos de carreira em disco

IR Irlam Rocha Lima

Kaoka Ovídio celebra a carreira em Brasília com disco autoral - (crédito: Maicon Filmmaker/Divulgação)

Um dos sambistas com mais tempo de atividade em Brasília, Kaoka Ovídio está lançando o primeiro disco, comemorando 50 anos de carreira. Gravado entre março e dezembro de 2020, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, o CD teve produção do radialista Adelson Alves, com a participação de músicos cariocas, em especial a de Renato da Rocinha. “Para mim, é uma realização poder chegar ao público com um trabalho totalmente autoral, em que tenho como parceiros compositores que fazem parte da história do samba”, comemora o cantor.

Intitulado Sambista brasileiro, o álbum traz 14 faixas e reúne músicas que Kaoka compôs com parceiros, como Aluísio Machado (Luz do improviso), Almir Guineto e Ivan Mendonça (Meu pai oxalá), Rui Só (Que saudade Juvelina), Beto Sem Braço e Renato Rena (Negra padroeira e Longínquo é). Responsável pela coordenação geral do projeto, Adevanir Fumero é coautor da faixa título, que abre o repertório.

Kaoka iniciou a carreira artística no Rio, como autor de sambas-enredo para escolas de samba como Renascer de Jacarepaguá, Acadêmicos da Cidade de Deus, Acadêmicos de Engenho da Rainha, Independentes de Clodovil e Unidos de Jacarezinho; e de marchinhas para os blocos Segura se puder, Bafo de Bode e Balança Roseira. “Eu me orgulho de ter sido o primeiro intérprete a puxar um samba na inauguração da Marquês de Sapucaí, pela Império de Marnagá”.

Em Brasília desde 1985, o sambista teve passagem vitoriosa pela Unidos do Cruzeiro (Aruc), agremiação na qual venceu vários concursos de samba-enredo. Por um deles, 25 Anos de Samba, Esporte e Cultura, conquistou o troféu Candango de Ouro. “Na quadra da Aruc, abri shows de Jovelina Pérola Negra, Neguinho da Beija-Flor, Almir Guineto, Wilson das Neves e Dominguinhos do Estácio”, lembra. Ele também já fez marchinha para o tradicional bloco Pacotão e foi vocalista do grupo Papel Marchê.



Sambista brasileiro — CD de Kaoka Ovídio, de produção independente, com 14 faixas.