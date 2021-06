Cantor Alan Frank, ex-Polegar, é atropelado por moto em passeio com Bolsonaro

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram dr.alanfrank/ Divulgação)

O cantor Alan Frank, ex-Polegar, sofreu um acidente após participar do café da manhã de motociclistas com o presidente Jair Bolsonaro, no último sábado (12/6). No Instagram Alan, que abandonou a carreira artística e é oftalmologista, contou que se machucou bastante no acidente.

"Uma moto caiu na minha frente e acabou me derrubando. Quando eu estava me levantando, uma outra moto que vinha atrás acabou me atropelando", detalha Alan, em vídeo publicado na rede social.

Ele continua contando que se machucou bastante que que sofreu lesões"na coluna, na coluna lombar --L2, L3, L4--, uma fratura incompleta do processo transverso. Uma fratura semelhante à que Neymar sofreu quando levou uma joelhada nas costas."

Segundo Alan, não será necessária uma cirurgia. O tratamento é à base de repouso, morfina e analgésicos. "São medicamentos bem fortes, e estou usando colete", completou. Mais tarde, ele terá que passar por sessões de fisioterapia.