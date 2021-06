Nelson Rubens se rende à harmonização facial e o resultado ficou "ok,ok!"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @drwillianortega / Divulgação)

O apresentador Nelson Rubens usou o bordão que o consagrou na televisão, "ok, ok!", para anunciar uma mudança no visual. Ele passou por um procedimento estético na maçã do rosto e no queixo. O resultado foi compartilhado no perfil oficial do médico no Instagram.

"Ok, ok! Agora eu fui visto! Cabelo ok, maçã ok, queixo ok! Gostou? Eu gostei mais ainda!", disse ele, aos risos. Para completar, Nelson Rubens mudou a cor do cabelo, que está mais claro.

Nelson fez sucesso entre os seguidores do médico. "Esse caso é extraordinário!" e "excelente trabalho, dr" foram alguns dos elogios postados.