Sessão da tarde: ‘Querido John’ é exibido nesta quarta (16)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

John é um soldado americano que volta para sua cidade natal durante uma licença e se envolve com Savannah, uma universitária. Durante as missões do Exército, os dois se correspondem por cartas apaixonadas. Porém, o atentado terrorista de 11 de setembro mudou os planos de viverem uma história de amor juntos. Este é o enredo de Querido John, filme exibido na Sessão da tarde desta quarta (16).

O filme é baseado no best seller Dear John (Querido John) do autor americano Nicholas Sparks. O elenco conta com a participação de Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins, Henry Thomas e Luke Benward.

Confira o trailer: