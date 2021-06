Série sobre o caso Matsunaga ganha trailer e data de estreia

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Reprodução)

A Netflix divulgou nesta terça-feira (15/6) o trailer da série documental Elize Matsunaga: Era uma vez um crime. A estreia da produção foi confirmada para 8 de julho.

Em quatro episódios, a diretora Eliza Capai revive o assassinato de Marcos Matsunaga, há mais de nove anos. O ponto de partida é uma entrevista com Eliza Matsunaga, esposa de Marcos que confessou o esquartejamento. Essa é a primeira grande entrevista dela desde o crime. Já no trailer, vemos depoimentos de Elize, familiares e colegas dela e da vítima, além de especialistas que acompanharam as investigações.

Elize Matsunaga: Era uma vez um crime revisita o passado de Elize, os altos e baixos do casamento com Marcos, as tentativas de acobertar o crime, o julgamento e a prisão dela, em 2016. Equipes de filmagem acompanharam saídas temporárias de Eliza da cadeia.

"Senti uma responsabilidade moral muito grande em dirigir essa série. Não só pela família do Marcos e pelos amigos que sofreram com essa tragédia, mas também pela família da Elize, pessoas que não sabiam de nada daquilo, mas que também sofrem as consequências até hoje”, afirma Eliza Capai em material de divulgação da série.