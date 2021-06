Clube do Professor prestará homenagem a Vânia Debs, que morreu domingo

RD Ricardo Daehn

(crédito: Tudo é verdade/ Divulgação)

Uma das mais atuantes profissionais do audiovisual brasileiro, a montadora mineira Vânia Debs, morta no último domingo (13/6), será homenageada em cinemas de cinco cidades do Brasil, no próximo sábado. Em Brasília, Porto Alegre, São Paulo (cidade em que era radicada desde a juventude), Rio de Janeiro e Salvador, o Clube do Professor exibirá, para docentes, de graça, o longa Acqua movie, de Lírio Ferreira, do qual Vânia integrou a equipe. A sessão será às 11h e é necessário apresentar holerite ou carteira da participação no projeto administrado pelo Espaço Itaú de Cinema (local das exibições).

Premiada em Brasília, com o troféu Candango do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 2008, pelo longa FilmeFobia, Vânia, que morreu de câncer, deixou legado importante de participação em filmes, depois de formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, e ainda em universidade milanesa. Professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, ela trabalhou com diretores do porte de Murilo Salles (Nome próprio), Anna Muylaert (no recente documentário Alvorada e em Durval discos) e Camilo Cavalcanti (A história da eternidade).

Com presença regular na produção nacional, Vânia Debs tomou parte de títulos ecléticos como a animação Tito e os pássaros, Árido movie e ainda Baile perfumado, um marco do cinema pernambucano e nacional, sob a direção de Lírio Ferreira e Paulo Caldas.