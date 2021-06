As gravações da segunda temporada de ‘As five’ começam em outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Segundo informações divulgadas pela colunista do jornal O Globo, Patricia Kogut, as gravações da segunda temporada de As five devem começar em outubro deste ano. A história é derivada da novela da Rede Globo, Malhação: viva a diferença. Uma das protagonistas do projeto, a atriz Heslaine Vieira, que interpreta a personagem Ellen, confirmou a informação através de suas redes sociais.



Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo jornal, a emissora está no processo de contratação de novos atores para integrarem o elenco, além de garantir a volta de todos os personagens da primeira temporada. A série mostra o reencontro das amigas Keyla, interpretada por Gabriela Medvedovski; Ellen, interpretada por Heslaine Vieira; Lica, interpretada por Manoela Aliperti; Tina, interpretada por Ana Hikari; e Benê, interpretada por Daphne Bozaski.

Depois de passarem seis anos sem ter nenhum contato, as amigas de escola, agora com 25 anos de idade, percebem que a ligação entre elas permanece a mesma. Juntas elas passam pela transição para a vida adulta, que é cheia de conflitos pessoais, profissionais e amorosos. A 2ª temporada da série ainda não tem data de estreia definida.