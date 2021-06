Ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim ficam noivos

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @paulaamorim/ Reprodução)

Quem disse que amor de Big Brother Brasil não vinga? Breno Simões e Paula Amorim estão aí para provar que vinga, sim. Pelo menos até o noivado.

O rapaz pediu a mão de Paula em casamento num momento intimista, como os protocolos de saúde exigem. O resultado foi compartilhado por ele nas redes sociais, com direito a vídeo e foto.

"Como sei que metade quer me matar e a outra vai me matar por não ter contado, fiz questão de gravar toda a trajetória. Espero que curtam porque pensei em todos os detalhes e escolhi a dedo todos os envolvidos", comentou Breno na legenda da postagem do vídeo. "Ela disse sim", comemorou ele no post seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno Simo?es (@brenosimoes)

Refeita da surpresa Paula também postou no Instagram. "Ele é perfeito pra mim. Me emocionou, se emocionou, eu disse sim e diria mil vezes", escreveu a ex-BBB e ex-No limite.