Secec-DF quer acervo que será descartado pela Fundação Palmares

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, enviou ofício ao ministro do Turismo, Gilson Machado, para manifestar interesse no acervo a ser descartado pela Fundação Palmares - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia )

Em face da informação de que a Fundação Palmares pretende se desfazer de parte do acervo bibliográfico, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, manifestou interesse em destinar esse lote para a Biblioteca Nacional, equipamento cultural gestado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). O secretário enviou, na tarde desta terça-feira (15/6), ofício ao ministro do Turismo, Gilson Machado.

“A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF tem um trabalho primoroso quanto a restituição e o zelo de acervos. Não podemos deixa de ter um lote como esse em nossa salvaguarda, a exemplo dessa raridade Dicionário de Folclore Brasileiro, do historiador Câmara Cascudo, uma obra clássica que redimensionou à cultura nacional”, destaca Bartolomeu Rodrigues em nota da da Secec.

No ofício, o secretário justifica os motivos para receber esse acervo que foi considerado, em relatório feito pela Fundação Palmares, não adequado para ser mantido pelo órgão por razões ideológicas. “Permanecerão no acervo da Palmares apenas os títulos de temática negra, em respeito à missão institucional da Fundação”, declarou Marco Frenette, coordenador geral do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC), no relatório.

“Queremos receber essas obras, colocá-las em quarentena, avaliar o estado físico de cada uma, seguir os trâmites de higienização e restauro do que for necessário, e encaminhar para consulta pública as obras que tiverem aptas”, planeja Bartolomeu Rodrigues.

