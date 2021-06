Após série ser cancelada, roteirista de ‘Manifest’ procura nova emissora

A série americana Manifest: o mistério do voo 828 foi cancelada após a terceira temporada pela National Broadcasting Company (NBC). A emissora anunciou que não vai produzir a quarta temporada da série de mistério e ficção científica.

O criador e roteirista da série, Jeff Rake, prometeu aos fãs, pelo Twitter, que vai procurar uma emissora para dar continuidade à história. O último episódio da terceira temporada da série foi exibido na quinta-feira (10/6), nos Estados Unidos. Confira o tweet:

“Meus queridos Manifesters, estou devastado com a decisão da NBC de nos cancelar. Sermos interrompidos no meio [de uma trama planejada para seis temporadas] é um soco no estômago, para dizer o mínimo. Espero que possamos encontrar um novo lar. Vocês, os fãs, merecem um fim digno para a sua história. Obrigado pelo amor mostrado a mim, ao elenco e à equipe. #SalveManifest", tuitou ele ao saber da notícia.

My dear Manifesters,



I’m devastated by NBC’s decision to cancel us. That we’ve been shut down in the middle is a gut punch to say the least. Hoping to find a new home. You the fans deserve an ending to your story. Thanks for the love shown to me, cast, and crew. #savemanifest