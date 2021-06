Exposição em Ceilândia exalta a beleza da população negra

NG Naum Giló*

(crédito: Ester Cruz )

Entre 16 e 30 de junho, o Sesc Ceilândia vai abrigar a exposição 365Negro, com fotografias de Ester Cruz e Beatriz Andrade. A exposição revela o enquadramento de rostos e corpos numa perspectiva que exalta o poder e a beleza dos negros brasileiro. O espaço ficará aberto ao público de segunda a sábado, das 10h às 18h. Devido à crise sanitária, os visitantes devem fazer um agendamento on-line antes de ir ao local.

A exposição faz parte do projeto que leva o mesmo nome e que tem como objetivo a publicação de uma foto de pessoas negras por dia nas redes sociais e incentivar a autoestima e a luta pela emancipação dos corpos negros. Clicados como a realeza africana em diáspora, os modelos têm suas características valorizadas, traços fenotípicos que ainda são considerados fora do padrão. Todas as fotografias estarão disponíveis para venda.

Para Ester e Beatriz, a fotografia serve para humanizar a existência de pessoas historicamente excluídas numa sociedade construída sobre bases racistas. “Dependendo da forma que você usa uma câmera, ela pode se tornar um instrumento de poder. Eu e Beatriz a usamos para trazer novas perspectivas para as pessoas negras, que ainda sofrem com o estigma e o preconceito”, esclarece Ester.

Todas as medidas de segurança em relação ao coronavírus serão tomadas, como o uso de máscara, distanciamento social e álcool em gel disponível.

Exposição fotográfica 365Negro

16 a 30 de junho, das 10h às 18h, no Sesc Ceilândia. Gratuito com agendamento on-line.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira