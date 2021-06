Japan House São Paulo estreia quatro exposições em ambiente virtual

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A instituição Japan House São Paulo (JHSP) anuncia o lançamento de quatro exposições em ambiente digital. Com estreia em 23 de junho, a programação vai contar com tours virtuais que serão disponibilizadas, em quatro idiomas, no site da instituição. Com recurso de visualização em tela cheia, os visitantes também poderão ler, na íntegra, os conteúdos em textos produzidos.

Atualmente, as mostras estão expostas no prédio da Avenida Paulista, no Museu Oscar Niemeyer (PR) e na Fundação Iberê (RS). São elas: D: O Caminho de Shoko Kanazawa, Japonésia, Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão e O Fabuloso Universo de Tomo Koizumi. As exposições têm curadoria da diretora cultural da instituição, Natasha Barzaghi Geenen.

Além de exposições em ambiente digital, o Japan House São Paulo promove seminários, workshops e outras atividades na sede. A iniciativa tem o objetivo de divulgar os atrativos e atividades da cultura japonesa e atuar como plataforma pública na geração de oportunidades de cooperação e intercâmbio entre o Japão e o Brasil, nos ramos das artes, negócios, esportes, design, moda, gastronomia, educação, turismo, ciência e tecnologia.

“Com o lançamento desses tours virtuais ampliamos consideravelmente a oferta de conteúdo on-line sobre o Japão de hoje em nossas plataformas digitais, adicionalmente às inúmeras atividades que já realizamos atualmente. No caso dessas exposições específicas, esta é mais uma possibilidade de conhecer e mergulhar na cultura japonesa do design, fotografia, moda e caligrafia a partir de qualquer lugar do Brasil e do mundo”, comenta Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo, em material de divulgação.