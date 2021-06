Espetáculo 'O Mágico de Oz' faz exibição on-line gratuita

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Dirigido e adaptado por Fabiano Leandro e produzido pela Setembro Produções, o espetáculo O Mágico de Oz será transmitido gratuitamente pelo Sympla. No sábado (19/06), a exibição será às 17h. O domingo (20/06) terá duas transmissões, às 10h e 17h. Para assistir ao espetáculo é necessário retirar os ingressos no site.

A peça foi gravada no Teatro Vannucci exclusivamente para essas exibições. Em cena, seis atores se encarregam de encantar e instigar o público a refletir sobre temas como autoconfiança, esperança, ambição e amizade. O espetáculo mistura temas lúdicos com a atualidade, com inclusão de novas falas e hábitos nos personagens relacionados à prevenção do coronavírus.



A trama conta história da jovem Dorothy, que, no dia do seu aniversário, entra no mundo de Oz e faz amizade com um espantalho, o homem de lata e o leão. Juntos pretendem chegar até o Mágico de Oz para realizarem alguns pedidos: um cérebro, um coração e coragem. Porém, antes precisam enfrentar a malvada bruxa do Oeste. Com muita aventura, humor e com mensagens de esperança a adaptação traz uma verdadeira lição de vida sobre quem somos nós.

As canções originais de Fabiano Leandro e Marcella Bárthodo dão um toque brasileiro à montagem. As coreografias são de Rodrigo Coelho e o figurino de Dani Dutra e Fabiano

Leandro.

Todos os atores foram submetidos a testes RT-PCR antes da gravação do espetáculo. Todos os atores em cena usam face shield, além de manterem uma distância maior entre eles.

Espetáculo O Mágico de Oz

19 e 20 de junho, às 10h e 17h, transmissão pelo Sympla. Gratuito. Livre para todas as idades.