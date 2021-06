Globoplay divulga data de estreia da série 'Meu amigo Bussunda'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A série documental original Meu amigo Bussunda será lançada em 17 de junho, de acordo com o anúncio do Globoplay desta terça-feira (15/6). A série faz uma reconstrução da trajetória do humorista Bussunda, integrante do Casseta & Planeta, que morreu em 2006.

Nos primeiros três episódios, a obra relata a história do artista em ordem cronológica, com imagens inéditas, entrevistas com parentes, amigos e integrantes da equipe do grupo humorístico Casseta & Planeta. O último episódio traz uma análise sobre a filosofia de vida seguida por Bussunda.

Vera Fischer, Maria Paula, Zico e Débora Bloch também vão participar da série documental do Globoplay. A direção geral é de Claudio Manoel, amigo do humorista, e participação da filha de Bussunda, Júlia Besserman, que assume a direção do último episódio de Meu amigo Bussunda.