Maíra Charken chora ao falar de dificuldades financeiras

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Nesta segunda-feira (14/06), a atriz e comediante Maíra Charken, ex-apresentadora do extinto Vídeo show, fez um longo desabafo nos stories do Instagram sobre a dificuldade financeira que tem passado.

Chorando muito, ela revelou que está difícil arrumar trabalho em sua área durante a pandemia e acabou atrasando as contas de casa, como a conta de luz e a mensalidade da escola do filho, Gael, de três anos. "Quero pagar as minhas contas em dia", declarou.

“Gente, eu preciso desabafar. Vou apagar depois esses vídeos. Não aguento mais chorar sozinha. Tenho muita esperança, sou muito grata, muito privilegiada, sortuda, sabe? De ter o filho que tenho, das coisas que tenho, mas sabe… Aquele momento que você fala: ‘Eu podia estar melhor. Tinha que estar melhor’. Desculpa. Odeio reclamar, odeio estar assim. Mas hoje a luz foi cortada porque tudo fica em cima de mim. Já paguei e agora estou esperando religar. Isso já aconteceu várias vezes, quem me acompanhou na gravidez lembra que a luz era cortada toda hora”, iniciou.

"Estou com a escola do Gael atrasada. Acho que vou ter que tirar ele, não estou conseguindo ver uma maneira de deixá-lo lá. Por mais que eu tenha um privilégio de poder pagar depois, parcelar. São três anos que fiquei sem renda nenhuma, o buraco foi cavado fundo. Acredito que até o fim do ano eu consiga tampar esse buraco".

Maíra Charken

Entretanto, ela chegou a dizer no vídeo, que já ganhou muito dinheiro e que se considera a responsável por estar nessa situação monetária devido à falta de educação financeira para planejar o seu futuro.

“Infelizmente o rombo que foi deixado com uma vida sem controle financeiro, uma vida de não pensar no amanhã, mas de uma maneira irresponsável mesmo. E também porque a gente não aprende isso na escola. Nós temos umas crenças limitantes com relação a dinheiro e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que cometi no passado, os frutos são colhidos hoje. Hoje o que eu estou vivendo é decorrência de escolhas que fiz no meu passado”, declarou.

Na sequência, Maíra desabafou sobre a dificuldade de encontrar trabalho como atriz. “Por que eu não posso ter o meu trabalho reconhecido? Eu sei que sou uma p*** atriz, eu sei que eu sou uma grande artista. Por que eu não posso naquilo que eu amo de verdade?”.



“Eu estou ganhando dinheiro com outras coisas que me dão ânimo, que me dão paixão, só que fica faltando. Eu quero estar num palco, numa novela, numa produção”, disse aos prantos.

O último trabalho de Charken na televisão foi na última temporada do quadro Saltibum, reality de saltos ornamentais exibido pelo Caldeirão do Huck, da TV Globo. Ela foi campeã daquela edição, em janeiro de 2017 e demitida da emissora carioca em maio do mesmo ano.