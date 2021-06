Vestido usado por Juliette em live custa R$ 2.990 e esgotou rapidamente

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Tudo com o que a ganhadora do BBB 21, Juliette Freire, se envolve vira um sucesso, como por exemplo o vestido utilizado por ela na live com Gilberto Gil, neste último domingo (13/06), transmitida pelo Globoplay e Multishow.

A peça, que custa quase R$ 3.000 reais, foi escolhida na cor salmão e esgotou-se rapidamente após a apresentação. O único disponível, segundo o UOL, é o na cor verde. Vale destacar que a loja repôs o produto, mas acabou novamente.

"Esse dia estará marcado na história da minha vida pra sempre. O choro é a alma sendo lavada e um filme que passa na cabeça. Depois de tanta coisa vivida, o melhor lugar do mundo é aqui e agora"

Juliette Freire

Durante a live, Juliette se emocionou ao entrar no palco e cantar a música "Estrela", de Gilberto Gil. "Coisa linda, meu Deus. Obrigada! É uma energia tão linda, minha gente. Essa é a nossa alma dançando forró, nossa história, nosso sangue, nossa vida", contou a maquiadora.

Vale lembrar que a ex-BBB fechou um contrato de R$ 5 milhões com a C&A. Além deste valor, ela ainda receberá porcentagem das vendas. Os looks foram escolhidos a dedo pela paraibana, se baseando no que vestia dentro da casa.