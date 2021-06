Circuito Candango de Cultura Popular promove festival em formato de serenata

CB Correio Braziliense

(crédito: Webert da Cruz/Divulgação)

O Festival Candango de Culturas Populares, organizado pelo Instituto Rosa dos Ventos, apresenta a arte de mestras, mestres e brincantes com apresentações ao vivo, em formato de serenata, de 17 a 27 de junho. Os tradicionais festejos como São João do Seu Teodoro, a festa de aniversário de Seu Estrelo, o festival de música de Martinha do Coco e as quadrilhas juninas locais convertem-se em serenatas, que chegam a Sobradinho, Taguatinga, Guará, Setor Lúcio Costa, Asa Sul e Asa Norte.

Artistas que participaram do Circuito Candango de Culturas Populares vão se apresentar no festival, como Breno Alves, Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, Orquestra Alada, Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, Mestra Martinha, Asè Dudu, Bumba Maria Meu Boi e Quadrilha Junina Pinga em Mim. Não haverá divulgação precisa de horário e local para evitar aglomerações.

Além disso, o cronograma terá apresentações surpresa de grupos e artistas integrantes da agenda bienal do Circuito Candango de Culturas Populares, que valorizou territórios culturais locais por meio de múltiplas atividades, tanto educativas como de entretenimento, nos modos presencial e virtual. Foram oficinas, apresentações, debates, documentários, entre outras iniciativas para a comunidade apreciadora das matrizes da cultura brasileira.

“Uma de nossas mais importantes metas com a realização do Festival Candango de Culturas Populares é reavivar no imaginário da comunidade a lembrança da brasilidade, é rememorar o aconchego de nossas raízes, é recordar a importância da nossa ancestralidade, que são marcantes em nossas expressões culturais, sobretudo, nas de tradição popular. Inspirar o orgulho de ser daqui, dessa terra tão plena de arte, é o que essa programação tão bem cuidada pretende proporcionar”, diz Stéffanie Oliveira, presidente do Instituto Rosa dos Ventos, em nota.

A valorização da ancestralidade, o apreço pela cultura como ferramenta de transformação, a reafirmação da diversidade e a promoção da equidade foram expressões-chave para a realização do circuito. Confira a programação do festival:

17/06 – Serenata Samba Candango com Mestra Martinha do Coco e Breno Alves – Guará 1;

18/06 – Serenata Orquestra Alada Trovão da Mata - Asa Sul;

18/06 – Serenatas Bumba Meu Boi de Seu Teodoro - Paranoá;

19/06 – Serenata Seu Estrelo - Plano Piloto;

20/06 – Serenata Asé Dudú - Taguatinga;

23/06 – Serenata Bumba Meu Boi - Sobradinho;

25/06 – Serenata Bumba Maria Meu Boi - Sobradinho;

27/06 – Serenatas Quadrilha Junina Pinga em Mim - Paranoá.