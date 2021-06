Apresentadora da ESPN é confundida com jovem envolvida em ato de racismo

JM João Mello/UAI

Mariana Spinelli, apresentadora e comentarista esportiva da ESPN Brasil, foi confundida com a mulher acusada de racismo, que insiunou que um jovem negro roubou sua bicicleta, no Leblon. Nas redes sociais, Spinelli relatou que tem sofrido ataques após a repercussão do caso.

"Pessoal, hoje um vídeo de um casal sendo racista no Rio de Janeiro foi publicado e divulgado nas redes sociais. Infelizmente, a menina tem o mesmo nome que o meu. Algumas pessoas estão confundindo os nomes. Obviamente, não fui eu", escreveu a jornalista.

Por fim, ela reforçou a importância de ter responsabilidade em situações como essa e concluiu: "minha solidariedade ao rapaz no RJ que é a real vítima da história. Abração!". Nos comentários, muitos internautas se desculparam: "estava pronto pra te esculhambar, me desculpe", escreveu um rapaz. "Ih, vim xingar a pessoa errada. Foi mal!". Confira a postagem:

Tudo aconteceu por uma infeliz coincidência.

Mariana Spinelli é o exato nome envolvida no caso do Leblon, que foi exposto pela vítima, Matheus Ribeiro, instrutor de surf. O casal que insinuou que Matheus havia roubado a bicicleta desativou todas as redes sociais, já prevendo que seria alvo de críticas e xingamentos.