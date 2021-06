MC Dricka tem rosto estampado na Times Square, em Nova York

CB Correio Braziliense

Indicada ao BET awards como melhor novidade internacional, com apenas 22 anos, MC Dricka tem rosto e nome exposto na Times Square, um dos principais cartões postais de Nova York (EUA). A divulgação faz parte de uma iniciativa do Spotify para reconhecer o papel das mulheres no mundo da música. No Instagram, a funkeira comemorou a conquista e agradeceu à plataforma de streaming.







Conhecida como Rainha dos Fluxos, a funkeira tem mais de 300 milhões de acessos no YouTube e mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, que está buscando incentivar a busca por músicas, podcasts e outras produções feitas por mulheres. A ideia é promover a equidade na plataforma com divulgações.

Crítica ao presidente

MC Dricka fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista ao podcast PodPah, um dia antes do seu rosto chegar à Times Square. A funkeira chamou Bolsonaro de “velho safado” e de “gente ruim” e questionou sobre a compra das vacinas.

Ela e Emicida são os únicos brasileiros na lista de premiação de cultura urbana e hip hop no BET awards. O nome da cantora aparece ao lado de nomes consagrados da música global como Beyoncé e The Weeknd.