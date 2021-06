Livro de escritora mineira traz textos sobre pandemia e quarentena

M » Mila Oliveira*

Carolina Schettini: o livro narra história de um casal que tenta reencontrar o amor - (crédito: Arquivo pessoal)

Nascida em Belo Horizonte, Carolina Schettini veio para Brasília ainda criança. Formada em direito, a mineira conta que sempre gostou de escrever, mas preferia guardar os textos para si. A escritora explica que só começou a compartilhar seu trabalho depois de ficar em segundo lugar em um concurso de crônicas sobre a quarentena realizado pela Páginas Editora.

“Passei a mostrar meus textos ao mundo por ter ganhado o segundo lugar na competição e ter a crônica publicada”. Intitulado O cadastro, o texto fala sobre um casal que enfrenta dificuldades por conta da pandemia.

A partir daí, resolveu compartilhar outros textos antigos que estavam guardados. Com isso, veio o lançamento de dois livros infantis: No céu e no mar e Bem.

O primeiro foi lançado pela Páginas Editora e fala sobre uma mãe que conta histórias para o filho sobre onde encontrar o amor. A segunda publicação foi feita de forma independente e o valor arrecadado com a venda foi doado para o projeto CrisDown do Distrito Federal. Agora Carolina se prepara para lançar seu primeiro romance, Re(a)mar.

Com lançamento marcado para ocorrer nesta quinta-feira (17/6), a autora conta que o livro “saiu em um impulso”. A escritora explica que tinha a “ideia de escrever uma história densa sobre um casal em que um atrapalhava a vida do outro, durante décadas. Quando comecei a digitar, não era o tipo de texto que gosto de ler ou escrever. Mudei tudo. Tornei o enredo mais leve, mais fluido. O que era para ser uma tragédia virou uma novela”, completa.

Reconquista

O resultado foi um livro surpreendente, que conta a história de um casal que, entre paixões e fracassos, tenta encontrar ou reencontrar o amor. O título da obra, Re(a)mar, faz menção a essa ideia, na qual os casais estão numa eterna dança entre o amor, as dificuldades e a reconquista diária.

A autora adianta que “o final é controverso, alguns querem um final alternativo. Ou uma continuação”. Ela destaca, ainda, que o narrador do livro é extremamente participativo, “ele dá palpites, e vai puxando o leitor para dentro do livro. Os capítulos são curtinhos, fáceis de ler, com pequenos ganchos entre eles”.

O livro estará disponível no site da Páginas Editora ou no Instagram da própria Carolina. Ela também tem um blog chamado Voando Vou, onde escreve textos e interage com os leitores. Além de escritora, Carolina Schettini é formada em direito pelo Uniceub e trabalha no Tribunal de Justiça do Distrito Federal há mais de 25 anos. Brasiliense de coração, é casada e tem três filhos.

Re(a)mar — De Carolina Schettini. Onde comprar: no site da Páginas Editora ou no Instagram da própria. Número de páginas: 206. Preço sugerido: R$ 36.



*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira