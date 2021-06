Músico que fez dupla com Cristiano Araújo é encontrado morto em Goiânia

JM João Mello/UAI

(crédito: Instagram/ Reprodução)

O cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, foi encontrado morto pela Polícia Civil, depois de quatro dias desaparecido, em Goiânia. O músico já fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo, morto há seis anos em acidente de carro.

Segundo os policiais, o corpo de Luizmar foi encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha, na capital goiana. O corpo será encaminhado ao Instituo Médico Legal (IML) para realização dos exames, que devem apontar a causa do falecimento do sertanejo.

Luizmar saiu de casa, no Residencial Serra Azul 2, na última sexta-feira (11/6), e não levou celular. De acordo com a designer gráfica Dayenn Bennett, ex-esposa dele, o sertanejo faria um show no sábado (12/6), mas não compareceu ao local. A Polícia Civil está investigando o caso.

A parceria de Luizmar com Cristiano Araújo se deu em 2008, quando a dupla gravou um disco. O trabalho acabou não atingindo o sucesso esperado e Cristiano seguiu carreira solo, falecendo sete anos depois da separação.