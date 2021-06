Sessão da tarde: ‘Everest’ é exibido nesta quinta (17)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ Universal Pictures Brasil)

No ano de 1996, dois grupos de alpinistas liderados por Rob e Scott se unem na tentativa de escalar o Monte Everest. Porém quando chegam no topo, uma grande nevasca coloca a vida de todos em risco. Rob tenta proteger todos durante a descida do cume, enquanto a equipe de apoio tenta ajudá-los. Este é o enredo do filme Everest, exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (17).

O filme é baseado em fatos reais e tem como base diversos livros sobre o desastre no Monte Everest em 1996, incluindo Into thin air, de Jon Krakauer e entrevistas com sobreviventes.

O elenco do filme conta com a participação de Josh Brolin, Jason Clarke, Jake Gyllenhaal e John Hawkes.

Confira o trailer: