Filho da modelo Isabeli Fontana passa por cirurgia delicada

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @isabelifontana / Reprodução)

A modelo Isabeli Fontana passou por um momento delicado com o filho dela, Zion, nos últimos dias. O rapaz de 18 anos, fruto da união de Isabeli com o modelo Álvaro Jacomossi, passou por uma cirurgia de alto risco semana passada. Na noite desta terça-feira (15/6), Isabeli compartilhou com os seguidores o estado de saúde do adolescente.

"Filhote ficando bonzão já", escreveu Isabeli numa foto em que ela e Zion aparecem juntos. "Ele teve uma cirurgia de alto risco numa das glândulas linfáticas mais difíceis de ter acesso e uma artéria importante na frente dessa glândula. Imagine o que nosso querido médico teve que fazer! Milagre, né", continua a modelo e apresentadora.

Colegas de Isabeli, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio comentaram o post mandando boas vibrações a Zion.