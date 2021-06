Luciano Huck vai substituir Faustão aos domingos a partir de 2022

CB Correio Braziliense

Huck disse que está feliz de fazer um programa popular e que emociona as pessoas - (crédito: Reprodução)

Durante o programa Conversa com Bial, na madrugada de quarta-feira (16/6), Luciano Huck foi o convidado da noite e comentou seus planos futuros na TV brasileira. O apresentador confirmou que substituirá Fausto Silva, contratado pela Band, a partir de 2022, colocando um fim aos boatos sobre sua candidatura.

"Poder fazer um programa popular, que tenha a mensagem positiva, de esperança, que as pessoas se divirtam, se inspirem, se emocionem, eu tô vendo esse desafio como o mais importante da minha carreira e vou dedicar cada dia, cada minuto pra que ele seja um espelho da nossa sociedade e de tudo que a gente tem de bom", completou Luciano.

O Domingão do Faustão está no ar desde 1989, totalizando ao todo 29 temporadas. Huck afirmou que está honrado em substituir Fausto Silva e que pretende produzir um programa que se conecte com as pessoas. "É que nem você reformar um avião inteiro num voo sem o passageiro perceber", finalizou.