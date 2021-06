Gkay rasga o verbo e desabafa: 'Me deixem ser feia, pelo amor de Deus!'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Gkay/Instagram/Reprodução)

A influencer Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, fez um longo desabafo no seu perfil do Instagram sobre as críticas que vem recebendo em relação a sua aparência, principalmente após ter mudado o visual do cabelo.

A influenciadora e atriz publicou, nesta terça-feira (15/06), uma sequência de stories afirmando que não aguenta mais receber comentários negativos, e fez um apelo para que os internautas parassem de ofendê-la por causa da sua estética, revelando que isso afeta muito a sua autoestima.

"Pelo amor de Deus, não aguento mais o povo falando do meu cabelo. Gente, guardem essa opinião para vocês. Quando estava loira, [vocês diziam:] 'Ah, está feio, horrível'. Agora [que estou morena], a mesma coisa. Gente, está na minha cabeça, deixem eu estar feia, só parem, é toda hora”, começou a influencer.

Na sequência, ela disse que sente desgosto quando vê as críticas na sua caixa de entrada da rede social. "Vocês não têm noção do que fazem com a autoestima de uma pessoa, vocês destroem, jogam no lixo. Toda hora é: 'Cabelo feio, cara feira, corpo feio, roupa feia'. Gente, me deixem ser feia. Pelo amor de Deus!", desabafou.

A protagonista de Carnaval, novo filme da Netflix, ainda fez uma ameaça para os haters. "Minha gente eu pego uma máquina e eu raspo no zero, viu? Aí vai tá bom pra vocês. Porque só vai estar bom quando eu raspar no zero. Nunca nada tá bom pra vocês", afirmou.

Após o longo desabafo na web, Gkay também falou em seu Twitter.

tem dias que a gente só precisa de uma sessão de terapia — CARNAVAL NA NETFLIX ???? (@gessicakayane) June 15, 2021

Vale destacar que a influencer ficou um tempo afastada das redes sociais após receber uma série de críticas por se aglomerar com os eliminados do BBB21 para gravar vídeos de dança para o TikToK durante a pandemia. Depois de um mês, afastada das redes sociais, ela retornou, entretanto, continuou recebendo ataques.