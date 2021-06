Ariadna compartilha tatuagem de Carcará em homenagem ao 'No Limite'

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Ariadna/Instagram/Reprodução)

Mais uma integrante da tribo Carcará decidiu marcar na pele sua experiência no No Limite. Nessa terça-feira (15/6), Ariadna compartilhou com seus seguidores no Instagram que fez uma tatuagem em homenagem à sua equipe no reality.



Ari tatuou no braço o pássaro carcará, símbolo que representou sua equipe no reality show de sobrevivência. "Carcará eternizado no corpo. Ficou incrível meu carcará", escreveu ela nas redes sociais, e recebeu elogios dos companheiros da equipe.

Recentemente, a mineira Paula Amorim também tatuou a ave em homenagem ao desafio no reality, e já havia adiantado que outros integrantes da tribo Carcará manifestaram vontade de marcar a experiência na pele.