Anitta diz que paquerar no Brasil é duro: 'Tentei flertar com todo mundo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

A cantora Anitta cedeu uma entrevista para o blogueiro americano Paris Hilton e revelou como conheceu seu atual namorado, nos EUA. A artista ainda aproveitou para contar que paquerar no Brasil é muito difícil, apesar de ter tentado várias vezes.

A famosa, que está passando uma temporada nos Estados Unidos devido aos compromissos profissionais, está aproveitando o tempo para estreitar laços com seu novo amado.

"No Brasil, é muito difícil conhecer pessoas novas. E cheguei a tentar mandar algumas mensagens diretas (por aplicativos), tentei flertar com todo mundo... Mas aqui eu tenho uma vida mais regular, mais comum. Eu o conheci na casa de um amigo. Foi ok. Foi um encontro normal. Nós nos cumprimentamos depois de passarmos um pelo outro e tal. Mas no Brasil é muito difícil", contou.

Ela ainda expôs que sempre buscou pessoas de fácil acesso para se relacionar, principalmente por sua rotina atribulada.

"Eu não saio no Brasil. É complicado eu fazer isso. E estou sempre trabalhando. Então, o que eu faço, ou melhor, o que eu costumava fazer, porque agora não faço mais (risos), era procurar a pessoa por quem eu estava interessada e dizer: 'Oi! Vamos nos encontrar?'. Costumava fazer assim", revelou ainda.

Vale lembrar que, atualmente, Anitta está em uma fase mais tranquila de sua carreira, visto que alcançou todos os objetivos e conseguiu cantar em ocasiões que sempre foram seu sonho.

"No passado, eu era muito dependente de números, metas... Aí conquistei tudo o que queria, fiz perfomances em muitos lugares que sempre sonhei. Agora estou mais relaxada e não tenho mais essas coisas na minha cabeça. E as pessoas comparam pessoas, artistas. Eu era assim, me importava com essas coisas, agora me beneficio e uso o meu trabalho para me divertir".