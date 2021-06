Zé Felipe desabafa sobre relação com João Guilherme: 'não me liga'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

O cantor Zé Felipe é um fofoqueiro assumido e, na última segunda-feira (14/06), falou sobre sua relação com o seu irmão, o ator João Guilherme. Em suas redes sociais, Zé respondeu algumas perguntas dos fãs e, questionado sobre a relação com o João Guilherme, respondeu que não tem muito contato com João.



"João não me liga, não me manda mensagem. Fico sentido por isso", desabafou nos stories. Em seguida, Monyque Isabella , irmã de Zé Felipe, respondeu: "Nem para mim. Também fico sentida ", disse a jovem.





Vida sexual



Nesta terça-feira (15/06), o artista também abriu o jogo sobre a sua vida sexual com a esposa, Virgínia Fonseca, após o nascimento da filha, Maria Alice. O casal revelou que ainda não teve relações sexuais desde que a pequena nasceu.

"Não pode. Tem ponto. Imagina arrebenta um ponto?! Deus me livre", disse o músico. "Zé Felipe pouco desesperado… Eu pouco desesperada. A gente com uma criança recém-nascida. Não pode arriscar" revelou Virgínia.

