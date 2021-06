Bernardo do Espinhaço canta sobre as montanhas brasileiras em novo álbum

CB Correio Braziliense

Além de músico, Bernardo do Espinhaço é especialista da serra do Espinhaço - (crédito: Divulgação)

Nascido da serra do Espinhaço, uma das principais regiões de montanha do Brasil, o mineiro Bernardo Puhler é montanhista, comunicólogo, produtor, cantor, compositor e um especialista no que diz respeito ao local, que se estende por Minas Gerais e Bahia. Com o nome artístico Bernardo do Espinhaço, o cantor lança o novo álbum, O InVerno de Árvorin, de uma forma diferente. Serão quatro singles, um por semana, cada qual com um clipe, e um curta-metragem.

O primeiro single, Árvorin, estreia em 21 de junho, dia que marca o início do inverno. A canção apresenta uma história de transformação e o clipe traz sete atores em um final inesperado. Viajar, considerada a música mais pop do disco, reúne 11 perfis de brasileiros que vivem viajando em vans, kombis ou caminhões adaptados. O terceiro single, Cai, de tom romântico, teve o clipe filmado na serra da Mantiqueira e, por fim, Pra paz caber é uma animação com destaque para as figuras de linguagem da letra.

Conhecido como o cantor dos montanhistas, dos trilheiros e dos viajantes, Bernardo do Espinhaço abordou o tema das montanhas brasileiras em outras canções da carreira também, como em Fogo, fogueira e balão, que traz a importância da preservação dos montes do país.

Todos os músicos que participam do álbum O InVerno de Árvorin são, assim como Bernardo, montanhistas ou escaladores. Assim, o cantor considera o novo trabalho "mais montanha". Além disso, Bernardo do Espinhaço lançou, em 13 de junho, o curta-metragem Sucuruiu: O misterioso gigante do semiárido. Trata-se de um minidocumentário sobre a conquista de uma montanha no norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia, com trilha original oriunda do álbum. A saga das três expedições até o êxito é permeada pela experiência de um nativo da região.

Confira as datas dos lançamentos:

13/6 - Lançamento Sucuruiu: O misterioso gigante do semiárido

21/6 - Lançamento single / clipe Árvorin

28/6 - Lançamento single / clipe Viajar

4/7 - Lançamento single / clipe Cai

11/7 - Lançamento single / clipe Pra paz caber

22/7 - Lançamento álbum O InVerno de Árvorin

Assista ao curta-metragem Sucuruiu: O misterioso gigante do semiárido