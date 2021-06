Diana Ross libera mais um teaser de seu novo single

CB Correio Braziliense

Diana Ross anunciou o single nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Facebook)

Um dos maiores nomes da soul music norte-americana, Diana Ross se prepara para o lançamento de mais um material inédito depois de 15 anos de dedicação a projetos celebrativos da própria carreira.

O novo álbum deve ser lançado ainda em 2021, mas os fãs serão presenteados com um single antes da divulgação da obra completa. Ela publicou nas redes sociais mais um teaser de Thank you, no qual é possível escutar os vocais da diva acompanhados pelo piano.

Confira o teaser divulgado na terça-feira (15/06):

Este foi publicado no dia anterior, também na conta de Ms. Ross no Twitter:

O álbum que sucede o I love you ainda não data definida de lançamento.