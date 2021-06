Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (17/6)

OQ Oscar Quiroga

Quebrar a repetição



Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.



Ao mesmo tempo de ser um fato comprovado cientificamente que o ser humano é totalmente capacitado para existir em pleno regozijo, desenvolvendo instrumentos de percepção e ação, e que, quando deixado em paz se comporta pacificamente também, a civilização em que existimos continua repetindo, por inércia, a dinâmica de opressores e oprimidos. O medo, as ameaças, as mitologias de punição e recompensa, a desconfiança, tudo isso e muito mais é injetado insidiosamente, e vamos nos acomodando no jogo de opressores e oprimidos, apesar de haver alternativa. Porém, a alternativa de viver a vida mais abundante do espírito, em regozijo, grupalmente e em perpétua empatia pelo ser humano, é uma revolução e tanto. Está em andamento, destronar definitivamente a barbárie, que é tratar o ser humano com desdém.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitos são os detalhes que precisam ser coordenados e vale a pena você se debruçar sobre esses, porque neste momento sua alma é a única capaz de os perceber e administrar devidamente. É trabalhoso, mas necessário.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça a sua vontade o quanto antes, mas cuide para não atropelar ninguém nesse movimento. Se fazer a sua vontade significa eclipsar a presença de outrem, então seria melhor você rever a natureza de suas vontades.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De um jeito ou de outro, pelas boas ou pelas más, é preciso fazer mudanças importantes, porque o mundo não é mais o mesmo e seria tolice tentar repetir o que deu certo outrora, e garantir os mesmos resultados.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sentir mais do que se pode expressar ou entender deixa a alma meio congestionada, sem saber se está tudo certo ou se há algo muito errado em andamento. Pegue isso com leveza, porque não é nem uma coisa nem a outra.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há crises que são reais, porque implicam mudanças substanciais que ainda não há como efetuar. Porém, há outras crises que são inflacionadas pelo comportamento dramático das pessoas envolvidas. Tome distância dessas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ninguém mais, a não ser você, poderá dar conta do que acontece agora. Isso pode soar meio distorcido a você, que preferiria poder dividir tarefas e responsabilidades, mas isso terá de esperar. Agora é mãos à obra.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Meça o impacto de suas palavras antes de as proferir, porque depois de ditas, as palavras não podem mais ser recolhidas. Este é um momento delicado que requer essa contenção, apesar de não ser muito fácil.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Cultive relacionamentos de amizade, porque sem esses sua visão de mundo será sempre parcial. As verdadeiras amizades servem para aparar os exageros e incentivar os comportamentos que trazem resultados benéficos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A ajuda que você oferecer nem sempre resultará na ajuda que você receberá. E há momentos, como agora, em que se torna necessário fazer algumas cobranças, mesmo que o resultado dessas seja decepcionante. Ajustes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Assuma o controle do que acontece, justamente porque a primeira reação de sua alma é fugir, dada a complexidade do cenário. Respire fundo, você vai dar conta, evite exagerar na ansiedade. Está tudo certo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para não pretender ter resultados imediatos em torno de algo que precisa de amadurecimento, e de muito tempo para se consolidar. Este é um momento em que as mudanças precisam ser feitas com tempo, com muito tempo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cuide de seus relacionamentos, inclusive e, principalmente, daqueles que andam cheios de pontas soltas, de situações mal explicadas e de conflitos que deixaram as coisas em suspense. Só assim para desempacar.