Lagos artificiais de Brasília e Itaipu inspiram exposição virtual

CB Correio Braziliense

O Lago Paranoá foi uma das inspirações para a exposição - (crédito: Ana Rayssa / CB / D.A Press)

Os artistas Lúcio de Araújo e Claudia Washington são os autores das obras da exposição virtual 5 Lagos sobre a relação entre lagos artificiais com publicações postadas diariamente nas redes sociais. O evento será entre os dias 1° a 31 de julho.

O Lago Artificial de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e o Lago Paranoá, em Brasília, foram as principais inspirações para os artistas. A exposição 5 Lagos aborda a relação entre lugares distantes ligados pelas águas. Ao longo da exposição, o público poderá conferir diferentes momentos do percurso dos artistas entre as localidades. A intenção dos artistas é se conectar e interagir com o público, a fim de estabelecer novas relações a partir da experiência de transitar à margem do lago.

As obras abordam questões relacionadas ao processo de criação e construção dos lagos artificiais e suas possíveis consequências, interferências nos territórios, relações entre as pessoas e o meio ambiente. O projeto conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), e apoio do Espaço Cultural Renato Russo.

A exposição fica disponível no site e nas redes sociais da exposição, possibilitando uma comunicação direta com os artistas. Para o encerramento da exposição, no dia 31 de julho, também haverá um bate-papo virtual, às 17h, no YouTube e Facebook da mostra entre os artistas e Janice Martins Appel, doutora em Poéticas Visuais.