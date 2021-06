Ex-ministro Aldo Rebelo lança livro ‘O quinto movimento’

CB Correio Braziliense

O livro pode ser baixado gratuitamente na internet - (crédito: Divulgação)

Ex-ministro de Relações Institucionais (2004-2005), do Esporte (2011-2014), da Ciência, Tecnologia e Inovação (2015) e da Defesa (2015-2016), Aldo Rebelo lançou o livro O quinto movimento: propostas para uma construção inacabada. A obra conta com apoio do Instituto José Bonifácio e foi lançada pela Jornal JÁ Editora. O livro propõe uma reflexão sobre o futuro do Brasil em um cenário pós pandêmico e está à venda na Amazon e no site da editora. É possível baixar o e-book gratuitamente em formato PDF.



Para Aldo, o Brasil precisa se unir em torno de três eixos fundamentais: o desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades e a manutenção do país em certos padrões de democracia. No decorrer do livro, o autor também fala da importância de combinar o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social com os poderes diplomático e militar para alcançar os objetivos nacionais.

Outro ponto muito importante abordado pelo autor é a necessidade de debate e o fim da polarização entre direita e esquerda. Aldo explica que sem uma coalizão nacional não é possível retomar o crescimento do país e restabelecer o bem-estar social, ambiental e político.

O livro está dividido em três partes. A origem das ideias fala sobre os quatro movimentos que construíram o Brasil, sendo eles o marco zero de 1500 até o Tratado de Madrid em 1750, a Independência do país, a abolição da escravidão e a proclamação da República. Em O quinto movimento: propostas para uma construção inacabada, Aldo propõe reflexões acerca do futuro do país.