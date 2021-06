Sessão da tarde: ‘Decisões Extremas’ é exibido nesta segunda (21)

CB Correio Braziliense

(crédito: Copyright CBS Films/ Divulgação)

John é publicitário e é casado com Aileen, com quem tem três filhos. O casal descobre que as duas crianças mais novas têm uma doença fatal, e John deixa a carreira de lado para se dedicar à busca de uma cura. A vida da família muda quando descobrem o cientista o Dr. Robert, que pode trazer a cura para as crianças. O cientista luta contra o tempo para descobrir a cura para a anomalia. Este é o enredo de Decisões Extremas, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (21/6).

O filme conta no elenco com Brendan Fraser, Harrison Ford, Keri Russell, Jared Harris, Meredith Droeger e Patrick Bauchau

Confira o trailer: