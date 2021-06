CB Correio Braziliense

O grupo La Femme, novidade da cena francesa de rock, será uma das atrações do evento Fête de la Musique - (crédito: Divulgação)

A 39ª edição do evento Fête de la Musique (Festa da Música), promovida pela Embaixada da França no Brasil, Rede das Alianças Francesas no Brasil e o Festival Coquetel Molotov, será realizada nesta segunda-feira (21/6). Com o apoio do Institut Français e do Centre National de la Musique na França, a programação ocorre, mais uma vez, de maneira virtual.

O destaque da celebração será a exibição do filme L'homme statue, de Olivia Lang, que retrata as relações do Brasil e França no cenário musical. A transmissão será através do canal da Aliança Francesa e do Coquetel Molotov no Youtube.

Em nota de divulgação, Vincent Zonca, adido cultural na Embaixada da França, explica que a intenção é permear o encontro das culturas francesa e brasileira: "Para esta edição, que será virtual, ainda marcada pelo contexto sanitário, desejamos perpetuar este espírito aberto, democrático e festivo, assim como inovar, a fim de incentivar o encontro das culturas francesa e brasileira em toda sua diversidade.”

Também entre as atrações estão as bandas de rock francesas L'impératrice e La Femme. A primeira irá se apresentar durante a abertura do evento, às 18h45. Já a segunda exibirá a gravação de um show ao vivo, às 19h30.

“O 21 de junho é um momento central para a expressão da vida musical, para trazer energia nessa data simbólica do solstício de inverno (no Brasil) e do verão (na França). A Fête de la Musique celebra a música viva e valoriza a diversidade das práticas musicais numa transgressão e mistura entre nossas duas culturas de maneira sempre alegre”, afirma Quentin Richard, coordenador Cultural da rede das Alianças Francesas.

Serviço

Fête de La Musique 2021

Segunda-feira (21/6), às 18h45. Gratuito. Exibição pelo canal da Aliança Francesa no Youtube.